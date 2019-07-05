صورة تذكارية تنقذ عائلة من الموت

2019/07/05 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مصور محترف من فلوريدا لقطات مخيفة لسمكة قرش، تتجه نحو أطفاله وأصدقائهم أثناء سباحتهم في البحر، على صفحته في "إنستغرام".

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