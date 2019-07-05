بيع رأس توت عنخ آمون بـ 6 ملايين دولار

2019/07/05 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعت رأس بنية اللون من حجر الكوارتزيت للملك الشاب توت عنخ آمون بمزاد في لندن مقابل ما يربو على 4.7 مليون جنيه استرليني رغم مطالبات مصرية باستعادتها.

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