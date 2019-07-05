التجارة: العراق بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة

2019/07/05 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني شراء قرابة أربعة ملايين طن من القمح المحلي مما يجعل البلاد بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من ذلك المحصول الاستراتيجي.

وقال الوزيران "الكميات المسوقة من الفلاحين هذا العام هي أكثر من كل المواسم خلال العقود السابقة".

وكان العاني قد أعلن بدء الموسم التسويقي في 15 نيسان الماضي، فيما أفادت وزارة التجارة بأن هذا الموسم يشهد حالة استثنائية باستلام الفلاحين مستحقاتهم بعد 72 ساعة من استلام المحصول.

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