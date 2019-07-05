الرافدين: سلف الموظفين تمنح بدون كفيل والبطاقة الالكترونية هي الضامن

2019/07/05 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

اكد مصرف الرافدين اليوم الجمعة، ان سلف الموظفين تمنح بدون كفيل والبطاقة الالكترونية هي الضامن الوحيد.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف ان " المصرف يدعو موظفي دوائر الدولة لتوطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الالكترونية لاستلام رواتبهم الشهرية والاستفادة من الخدمات المالية التي يقدمها من سلف وقروض".

واضاف البيان ان " المصرف يمنح السلف لموظفي الدولة بدون كفيل ويكون الضامن الوحيد لها هو بطاقته الالكترونية"، مشيرا الى ان "العديد من الموظفين الذين تم توطين رواتبهم مؤخرا قد حصلوا على السلف والقروض".

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