2019/07/05 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت سلطات جبل طارق عن وجود 28 شخصا على متن ناقة النفط الإيراني المحتجزة، بينهم مواطنون من الهند وأوكرانيا وباكستان.وأضافت سلطات جبل طارق أن “العدد الأكبر من المحتجزين هم من الهنود، رغم وجود مواطنين من أوكرانيا وباكستان”.وأشارت إلى أن الناقلة لا تزال راسية، وتجري الشرطة وضباط الجمارك محادثات مع أفراد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن جنسيات وعدد بحارة ناقلة النفط الايرانية المحتجزة في جبل طارق وكالة خطوة برس.

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