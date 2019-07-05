داعش يتبنى مهاجمة الدورية الامنية بلبنان

2019/07/05 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز.



تبنت عصابات داعش الارهابية، الجمعة، العمل الارهابي الذي طال دورية امنية في لبنان.

و أعلن داعش عبر صحي...

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