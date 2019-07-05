2019/07/05 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بغداد :سومر نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
داعش يتبنى مهاجمة الدورية الامنية بلبنان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز.
تبنت عصابات داعش الارهابية، الجمعة، العمل الارهابي الذي طال دورية امنية في لبنان.
و أعلن داعش عبر صحي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
داعش يتبنى مهاجمة الدورية الامنية بلبنان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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