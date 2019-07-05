استشهاد3 أطفال وإصابة آخر بانفجار لغم في دمشق

2019/07/05 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ثلاثة أطفال حتفهم وأصيب رابع جراء انفجار لغم من مخلفات الجماعات المسلحة في حي جوبر شرقي العاصمة السورية دمشق.ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عن مصدر في قيادة الشرطة قوله إن لغماً انفجر أثناء عمل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما في ورشة لترميم بناية، ما أدى إلى مقتل أحدهم …

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