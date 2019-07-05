2019/07/05 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار/ خطوة برس افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن مدنيين استشهدا واصيب اثنين اخران فيما اصيب 4 افراد من الحشد العشائري، بانفجار عبوة ناسفة وهجوم مسلح في منطقة الحلابسة بالانبار.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “عبوة ناسفة كانت مزروعة في طريق بمنطقة الحلابسة، انفجرت لدى مرور عجلة مدنية، ما ادى الى استشهاد مدنيين واصابة اثنين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل واصابة 8 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة وتبعها هجوم مسلح في الحلابسة وكالة خطوة برس.

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