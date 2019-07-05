هولندا تعلن انضمامها لمشروع اصلاح

2019/07/05 | 09:45

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلن القنصل العام الهولندي في أربيل، ويليم كوسين، الجمعة (5 تموز 2019)، انضمام بلاده الى كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا لدعم مشروع قوات البيشمركة في إقليم كردستان.

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بغداد اليوم - السليمانية

تداولت وسائل إعلام كردية، الجمعة (5 تموز 2019)، أنباء عن وفاة القاضي الذي حكم على صدام حسين بالاعدام، في محافظة السليمانية.

وقالت وسائل الاعلام، إن "هناك انباءً عن وفاة القاضي رؤوف رشيد الذي حكم على رئيس النظام السابق&

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت سرايا السلام، الخميس (4 تموز 2019)، عن غلق جميع مقراتها، امتثالاً لأوامر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وذكرت المعاونية الجهادية للسرايا، في توجيه لقيادات فرق (بغداد - كربلاء - الجنوب)، أنه "تطبيقاً لما جاء

بغداد اليوم _ بغداد

طالب القيادي في تحالف القوى العراقية، النائب، مثنى عبد الصمد السامرائي، الخميس (4 تموز 2019)، وزارتي الداخلية والعدل بالكشف عن اماكن جميع السجون السرية في البلاد، ومصير محتجزيها، فيما وجه رسالة الى البرلمان.

وقال السامرائي، في

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