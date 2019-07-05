إيران تدعو بريطانيا إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في أسرع وقت

2019/07/05 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في أسرع وقت، مشيرة إلى أن احتجاز البحرية البريطانية ناقلة النفط بمثابة “قرصنة بحرية”.وأكدت الخارجية الإيرانية للسفير البريطاني لدى طهران، أنه “لا يحق للبحرية البريطانية احتجاز ناقلة النفط الايرانية في المياه الدولية”.وأعلنت سلطات جبل طارق، الخميس، أنها احتجزت ناقلة عملاقة متجهة …

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