المجلس العسكري في السودان: الاتفاق سيكون شاملاً ولا يقصي احداً

2019/07/05 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" ان الاتفاق سيكون شاملاً لا يقصي احداً، ويحقق طموحات الشعب السوداني.

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