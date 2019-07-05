برلماني إيراني: اقتصاد البلاد يدار حاليا دون نفط

2019/07/05 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني غلام رضا شرفي، ، أن الحظر النفطي أثبت أن بالإمكان إدارة البلاد بدون عائدات النفط.

وأضاف غلام رضا

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