التفاوض التجاري مجدداً… شرط تعجيزي من الصين

2019/07/05 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في موعد غير مؤكد تماماً بعد، من المرتقب أن تنطلق الأسبوع المقبل جولة جديدة مباشرة من مفاوضات هدنة “الحرب التجارية” بين الصين

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