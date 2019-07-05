بوتين يعترف: الغواصة التي احترقت كانت نووية

2019/07/05 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نشرت صحيفة الديلي تليغراف نشرت تقريرا لمراسلها في العاصمة الروسية موسكو أليك لوهن بعنوان “أخيرا اعترف بوتين بأن النيران اشتعلت في غواصة روسية نووية”.يقول لوهن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترف أخيرا بأن الغواصة التي اشتعلت فيها النيران وأدت إلى مقتل 14 بحارا الإثنين الماضي كانت غواصة نووية لكن وزارة الدفاع

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