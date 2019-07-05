2019/07/05 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الثقافة العراقي، عبد الأمير الحمداني، الجمعة، أن إدراج آثار محافظة بابل على لائحة التراث العالمي صار مؤكدا، بعد أن استبعدتها ‘اليونيسكو’ من قائمة التراث المعرض للخطر.وقال الوزير في بيان صحفي، من العاصمة الأذربيجانية باكو، ان ‘صباح اليوم الجمعة سيتم التصويت عليه ( قرار إدراج آثار محافظة بابل على لائحة التراث العالمي)، وسنعود …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثقافة: اليونسكو سيوافق اليوم على ادراج بابل للائحة التراث العالمي النعيم نيوز.

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