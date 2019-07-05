الهيئة الوطنية للاستثمار توضح حدود مشروع استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي

2019/07/05 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار ان مشروع استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي سينفذ على الأراضي العائدة للدولة حصرا والواقعة ضمن منطقة القصور الرئاسية والمواقع العسكرية ( حسب مخطط مرفق يبين موقع المشروع وحدوده) ولا توجد عليها أية حقوق ملكية أو حقوق تصرفيه أو عقود زراعية للمواطنين.وقالت في بيان لها “بغية توضيح الحقائق للمواطنين حول […]

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