2019/07/05 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس استجوبت امرأة في محكمة في ميونيخ يُعتقد أنها أم لفتاة ايزيدية تُركت حتى تموت من العطش، على يد عنصر في تنظيم “داعش” وزوجته الألمانية.ويُعتقد أن نورا، شهدت وفاة مؤلمة لابنتها الايزيدية البالغة من العمر 5 سنوات أثناء احتجازهما كلاهما كعبيد من قبل زوجين مرتبطين بداعش في العراق عام 2015.كانت بدات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محاكمة داعشية المانية لتركها طفلة تموت من العطش في العراق وكالة خطوة برس.

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