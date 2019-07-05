وزير الثقافة يؤكد إدراج مدينة بابل الاثرية على لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، بأن جلسات اليوم الجمعه ، ستشهد إدراج آثار محافظة بابل على لائحة التراث العالمي يوم غد بعد أن استبعدتها "اليونيسكو" من قائمة التراث المعرض للخطر.

وقال الحمداني في تصريحات صحفية من العاصمة الأذرية باكو، إن صباح الجمعة 5-7-2019سيتم التصويت على قرار إدراج آثار محافظة بابل على لائحة التراث العالمي، وسنعود إلى بابل ومعنا خبر مفرح بعد حصولنا على تطمينات من الدول الأعضاء".وتابع الحمداني "تمت الإجابة على جميع الأسئلة التي طرحت حول الملف من قبل اليونيسكو، والتي كانت عن الصيانة التي أجريت في ثمانينيات القرن الماضي والزحف السكاني بالمحافظة".وأشار إلى أن "وجود آثار بابل على لائحة التراث العالمي يعد منجزا للعراق وتقديرا لهذه الحضارة"، كاشفا في نفس الوقت عن "تخصيص الحكومة العراقية لـ 49 مليون دولار لإنشاء مناطق سياحية وتأهيل البنية السياحية وإجراء بعض أعمال الصيانة في المعالم، من أجل البدء بصيانة وقائية لآثار بابل".وختم حديثه بالقول "سيكون لبابل وجه آخر وهو الوجه المشرق، خاصة وأنها ستخضع لمعايير دولية".

انتهى.

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