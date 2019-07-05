صحة ميسان : قسم التأهيل والإطراف الصناعية يوزع (117) معينة طبية خلال الشهر الماضي

2019/07/05 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ميسان عن توزيع قسم التأهيل والإطراف الصناعية (117) معينة طبية للمرضى المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة خلال شهر حزيران الماضي.وذكر مدير القسم ، التقني مصطفى جواد شامخ تم توزيع ما بين كراسي كهربائية عدد (17)وكراسي متحركة عادية للكبار و الاطفال عدد (44 ) كرسيا فضلا عن توزيع عكازات مرفقية […]

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