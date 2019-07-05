“بالصور”.. بعثة فرنسية تكتشف “معبداً سومرياً” جنوبي العراق

2019/07/05 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق اكتشفت البعثة الفرنسية جنوبي العراق، معبد سومري عبر المسح الجيومغناطيسي في منطقة لارسا (مدينة سومرية اثرية تقع في منطقة القطيعة حاليا من جهة الجزيرة تابعة اداريا لمحافظة ذي قار ) .كما قامت البعثة الفرنسية بفتح موقع ثاني قرب تل العويلي يعود الى القرن السابع ق.م .

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