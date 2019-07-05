المالية النيابية: العراق لم يتسلم اي اموال من مؤتمر الكويت

2019/07/05 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، ان العراق لم يتسلم اي مبالغ تم الاعلان عنها في مؤتمر الكويت لاعادة اعمار المناطق المتضررة جراء الارهاب في العراق، مبيناً ان المؤتمر عبارة عن كذبة لذر الرماد في العيون.وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مؤتمر الكويت لاعادة اعمار المناطق المتضررة ماهو الا […]

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