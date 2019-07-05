التربية تحدد موعد التقديم للقبول في معهد الفنون الجميلة المختلط

2019/07/05 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة التربية واستنادا الى موافقة وزير التربية وكالة والتعليمات الصادرة من المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي، بدء التقديم للقبول في معهد الفنون الجميلة المختلط الدراسة المسائية الكرخ الأولى للعام الدراسي 2019 – 2020.





وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “التقديم سيبدأ اعتبارا من يوم الاحد 1 / 9 / 2019 ولغاية الخميس 12 / 9 / 2019 ، علما ان استمارة القبول ستكون متاحة للجميع ( مجانا ) عن طريق الموقع الرسمي للمديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي على الفيس بوك ، وصفحة المعهد الرسمية بعد اطلاق الاستمارة رسميا”.

وأضاف، ان “الأقسام المفتوحة للقبول في المعهد هي قسم الفنون المسرحية ( بنين + بنات ) و قسم الفنون السمعية والمرئية ( بنين فقط ) و قسم الفنون التشكيلية ( بنين فقط ) وقسم الخط العربي والزخرفة ( بنين فقط ) و قسم الفنون الموسيقية والانشاد ( بنين فقط ) و قسم التصميم ( بنين فقط ) “.





وأشار البيان الى انه ” بالنسبة للطلبة الذين يودون التقديم ومعرفة طبيعة الاقسام والية الاختبار في اقسام المعهد ، نود ان نبين التقديم الى المعهد مستثنى من شرط العمر والمعدل ، اي يسمح للجميع بالتقديم بغض النظر عن العمر والمعدل وسنة التخرج، وان الدراسة في المعهد ( مجانية ) بدون اي اجور”.





وتابع، انه “يسمح لحملة شهادة الثالث المتوسط الاكاديمي والمهني او مايعادلها فقط بالتقديم ، ولايسمح لطلبة الاوقاف بالتقديم الى المعهد، ويسمح للطلبة المكملين بالتقديم دون شرط النجاح في الدور الاول”.





ولفت البيان الى ان “الطاقة الاستيعابية للقبول في معهدنا لهذا العام 2019 / 2020 هي ( 30 ) طالبا وطالبة لكل قسم شرط النجاح في الاختبار، ولايشترط الاحتراف ( 100 % ) في مجال الاختصاص وانما وجود الموهبة ، والتي بدورنا نقوم بانضاجها فكريا وعمليا وفنيا خلال سنوات الدراسة”.

ونوه الى انه “يخضع جميع الطلبة المتقدمين لكافة الاقسام الى اختبار اللغة العربية لبيان مدى صلاحية الطالب من ناحية اللفظ والكتابة وهي التي تحدد استمراره في منافسة الاخرين من عدمها”، مؤكدا انه “بعد اختبار اللغة العربية واجتياز الطالب هذا الاختبار يخضع الطلبة الناجحون الى امتحان نظري وعملي ( مقابلة مع اللجنة ) في مجال الاختصاص”.

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