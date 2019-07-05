انفصار قطار عن عرباته في بغداد يتسبب بعرقلة السير

2019/07/05 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفصل قطار مخصص لنقل المنتجات النفطية عن عرباته في منطقة الدورة جنوبي بغداد، صباح الجمعة، ما أدى الى عرقلة مرور المركبات في المنطقة.وقال مصدر في تصريح صحفي إن قطاراً مخصصاً لنقل المنتجات النفطية انفصل عن عرباته قرب مصفى الدورة، جنوبي بغداد، مشيراً الى أن القطار واصل سيره بينما توقفت العربات أمام حركة السيارات في …

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