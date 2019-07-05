مجلس بغداد يدعو لالغاء خصخصة الكهرباء لعدم جدوتها

2019/07/05 | 10:44

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بغداد :سومر نيوز

اكد مجلس محافظة بغداد، الجمعة، ان شركات الخصخصة لاتلبي طموح المواطن ولم تمنحه الكهرباء على 24 ساعة ف...

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