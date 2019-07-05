الذهب يرتفع نحو سابع مكسب أسبوعي

2019/07/05 | 10:44

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بغداد :سومر نيوز

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق سابع مكسب أسبوعي على الترتيب، في الوقت الذي يترقب فيه ال...

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