طريقة تفكير الأسد: كيف وصلت سوريا إلى هنا وإلى أين يريد النظام الإتجاه الآن؟

2019/07/05 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “في 18 حزيران/يونيو، خاطب ميشيل دوكلوس وروبرت فورد منتدى سياسي في معهد واشنطن.ودوكلوس هو سفير فرنسي سابق في سوريا (2006-2009)، ومستشار

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