شرطة ذي قار تعلن القبض على متهمة بقضية خطف

2019/07/05 | 10:47

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بغداد اليوم _ ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الجمعة (5 تموز 2019)، القبض على متهمة بقضية خطف، ومطلوبة الى مكافحة اجرام الزبير.

وذكر اعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكن مركز شرطة البطحاء من القبض على متهمة تبلغ من العمر 34 عام تسكن البطحاء في منطقة الشاطئ".

وبين أن "المتهمة صدر بحقها مذكرة قبض قضائية استنادا لإحكام المادة ( 422 جرائم الخطف ) من قانون العقوبات العراقي".

وأشارت الى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها، تمهيداً لإحالتها الى جهة الطلب".

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في محافظة ديالى، الجمعة، 05 تموز، 2019، ضبط 7 عجلات تحمل مواد غذائية مهربة وغير مكمركة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس (4 تموز 2019)، بأن احد مسلحي داعش قتل بنيران قوة من الجيش والاهالي شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اربعة من مسلحي داعش هاجموا مزارعا في اط

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من القاء القبض على ارهابي تابع لـ"جيش دابق" واخر معاون مسؤول التفخيخ في الموصل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية

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