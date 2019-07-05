أنصار الله تستهدف مواقع عسكرية في مطاري أبها وجازان السعوديين

2019/07/05 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة “أنصار الله استهداف مواقع عسكرية في مطاري أبها وجازان على أراضي السعودية بطائرات مسيرة.ونقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين عن المتحدث باسم قوات الجماعة قوله إن “عملية سلاح الجو المسير على مطار أبها الدولي استهدفت مواقع عسكرية حساسة”.وقبل ذلك أعلن المتحدث أن “سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف 2K على …

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