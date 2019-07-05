المناخ “خطر” على البنية الأساسية والسواحل في كندا

2019/07/05 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت دراسة حكومية، أن البنية الأساسية والمجتمعات الساحلية في كندا قد تواجه أضرارا كبيرة خلال السنوات العشرين المقبلة، وأنها تتصدر قائمة المجالات الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ.وقال الرئيس والرئيس التنفيذي لمجلس الأكاديميات الكندي، إريك إم.مسلين، الذي أجرى الدراسة بتفويض من أمانة مجلس الخزانة المسؤول عن الإنفاق الحكومي، في بيان صحفي “تشكل الهوية […]

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