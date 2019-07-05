2019/07/05 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة قضاء الرميثة، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على احد مروجي المخدرات في المحافظة.وقالت قيادة شرطة المثنى في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بعد ورود معلومات أولية ودقيقة إليها عن وجود شخص يقوم بترويج وتعاطي الحبوب المخدرة داخل القضاء، تمت مراقبته والقي القبض عليه ( ع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مروج مخدرات في المثنى وكالة خطوة برس.

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