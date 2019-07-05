ماحقيقة وفاة القاضي باعدام صدام حسين؟

2019/07/05 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى رنج رؤوف، نجل القاضي رؤوف عبدالرحمن، الانباء التي افادت بوفاة والده.وتحدثت وسائل اعلام كوردية وعربية امس الخميس، عن وفاة القاضي رؤوف في احدى مستشفيات السليمانية.إلا ان رنج رؤوف نجل القاضي، نفى تلك المعلومات، واكد عبر حسابه بفيس بوك، ان والدته يتمتع بصحة جيدة.وتولد القاضي رشيد عبدالرحمن في حلبجة عام 1941، واشتهر في 2006 بعد اصداره الحكم باعدام صدام حسين.

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