2019/07/05 | 10:58

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بالصور..



اخماد حريق اندلع في معمل سمنت ببابل

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا

اندلع في معمل سمنت بمركز محافظة بابل.

وقال المصدر، إن فرق الدفاع المدني في مركز رتل الطوارئ تمكنت من

السيطرة على نيران اندلعت في معمل سمنت بمنقطة نادر وسط محافظة

بابل.

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