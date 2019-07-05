2019/07/05 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنسيات وعدد بحارة ناقلة النفط الإيراني المحتجزة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/05 | 10:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنسيات وعدد بحارة ناقلة النفط الإيراني المحتجزة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنسيات وعدد بحارة ناقلة النفط الإيراني المحتجزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).