ارتفاع اسعار الذهب واتجاهها صوب سابع مكسب اسبوعي

2019/07/05 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز}ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق سابع مكسب أسبوعي على الترتيب، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على التوقعات بشأن اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي {البنك المركزي الأمريكي} لخطوات قوية على صعيد التيسير النقدي.

وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1417.81 دولار للأوقية {الأونصة}، مرتفعا نحو 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.النسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.27 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 833.28 دولار.انتهى

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