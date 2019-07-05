2019/07/05 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاسبة "الفاسدين"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: احتجاجات وقطع طرق في بغداد بسبب إزالة "البسطيات") نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: احتجاجات وقطع طرق في بغداد بسبب إزالة "البسطيات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).