2019/07/05 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس كشفت منظمة ديالى لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، عن إحصائية الانتحار للنصف الاول من عام 2019، فيما بينت أن الاناث سجلن النسبة الاكبر.وقالت المنظمة في باين صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “عدد حالات الانتحار ومحاولات الانتحار 48 حالة، بواقع 29 حالة و19 محاولة”.وأضافت أن “9 من الحالات سجلت بين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النسبة الاكبر من الاناث… الكشف عن احصائية الانتحار بديالى خلال النصف الاول من 2019 وكالة خطوة برس.

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