2019/07/05 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس دعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي إلى الرد بالمثل على بريطانيا، وإيقاف ناقلة نفط بريطانية في الخليج في حال عدم الإفراج عن الناقلة الإيرانية.وأعلنت سلطات جبل طارق الخميس، أنها احتجزت ناقلة نفط متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من الخام يعتقد أنه إيراني، وذلك “لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس تشخيص مصلحة النظام الايراني يدعو لحجز ناقلة نفط بريطانية في الخليج وكالة خطوة برس.

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