الخارجيـة توجـه ممثليات العراق للتحرك على الدول الاعضاء لكسب التصويت في ادارج اثار بابل على لائحـة التراث العالمــي

2019/07/05 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الخارجيَّة جميع السفارات العراقية في الدول الأعضاء في لجنة التصويت على إدراج ملف بابل الأثريّة، وممثليات العراق في نيويورك وجنيف، ودائرة المنظمات والمؤتمرات في مركز الوزارة بالتحرُّك على الدول الأعضاء لكسب التصويت على إدراج المواقع العراقـيّة على لائحة التراث العالميّ.وذكر المتحدث الرسمي للوزارة احمد الصحاف انه ” استكمالاً لجُهُود إدراج المواقع الأثريَّة […]

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