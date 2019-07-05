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سقوط قذيفة هاون على سوق بمقاطعة فارياب الأفغانية يخلف قتلى وجرحى

قاراتاسيا

سقوط قذيفة هاون على سوق بمقاطعة فارياب الأفغانية يخلف قتلى وجرحى

الجمعة 5 يوليو 2019 - 10:58

سقوط قذيفة هاون

أعلن مصدر محلي اليوم الجمعة، عن سقوط أكثر من 40 شخصا ما بين قتيل وجريح إثر انفجار قذيفة هاون بعد سقوطها على أحد الأسواق الشعبية في محافظة فارياب شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم السلطات المحلية، سابي باش، إن الحادث أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 30 شخصا بعد سقوط قذيفة هاون على سوق شعبي في مقاطعة فارياب الأفغانية.

انتهى.

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