2019/07/05 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC بدأت في ميونيخ محاكمة ألمانية متهمة بجريمة حرب وقتل، بعدما تركت فتاة إيزيدية تموت عطشاً في العراق، في أول محاكمة من نوعها لعنصر في تنظيم “داعش”.ويعتبر محامو والدة الفتاة وبينهم اللبنانية البريطانية أمل كلوني وحائزة جائزة نوبل للسلام ناديا مراد، هذه المحاكمة: “سابقة في العالم للجرائم التي ارتكبها تنظيم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص محاكمة “إرهابية” ألمانية تركت فتاة إيزيدية تموت عطشاً في العراق المركز الخبري الوطني.

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