الاقتصاد النيابية: شركة “دايكو” متلكئة واستثمارها في بغداد يعد هدراً للمال العام

2019/07/05 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الجمعة، ان شركة دايكو الاماراتية متلكئة في عملها، وقيام هيئة الاستثمار بمنحها عقوداً في محيط مطار بغداد يعد هدراً للمال العام، مبينة ان الشركة خسرت اسهمها العالمية وتعاني الافلاس.وقال عضو اللجنة يحيى العيثاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مساحة 106 الف دونم تم تحويلها الى هيئة الاستثمار […]

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