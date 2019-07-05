2019/07/05 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، موظفي دوائر الدولة لتوطين رواتبهم لدى المصرف وحصولهم على البطاقة الالكترونية من اجل استلام الرواتب الشهرية ومنح السلف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه “النعيم نيوز” ، إن “المصرف دعا ،موظفي دوائر الدولة لتوطين رواتبهم لدى المصرف وحصولهم على البطاقة الالكترونية لاستلام رواتبهم الشهرية والاستفادة من الخدمات المالية التي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يدعو الموظفين الى توطين رواتبهم لديه للاستفادة من خدماته المصرفية النعيم نيوز.

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