2019/07/05 | 11:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العرداوي: اميركا تبتز الحكومة اقتصاديا لتحجيم دور الحشد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
رأى الخبير الامني عباس العرداوي، الجمعة، ان الادارة الاميركية وحلفائها من السعودية وغيرها يمارسون ضغطه...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العرداوي: اميركا تبتز الحكومة اقتصاديا لتحجيم دور الحشد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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