العرداوي: اميركا تبتز الحكومة اقتصاديا لتحجيم دور الحشد

2019/07/05 | 11:16

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بغداد :سومر نيوز

رأى الخبير الامني عباس العرداوي، الجمعة، ان الادارة الاميركية وحلفائها من السعودية وغيرها يمارسون ضغطه...

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