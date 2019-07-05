ايران تهدد ناقلات النفط البريطانية بعد حادثة جبل طارق

2019/07/05 | 11:18

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بغداد اليوم- متابعة

دعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، الجمعة (5 تموز 2019) إلى الرد بالمثل ...





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