2019/07/05 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من اخماد حريق اندلع في محل حلاقة بمنطقة البنوك شمال شرقي العاصمة بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان تلقاه “النعيم نيوز” ، أن “فرق الدفاع المدني في بغداد الرصافة، تحديداً مركز البنوك اخمدوا حادث حريق اندلع في محل للحلاقة في شارع النداوي بمنطقة البنوك وسط السوق”.وأضافت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق اندلع بمحل حلاقة بمنطقة البنوك في بغداد النعيم نيوز.

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