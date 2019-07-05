2019/07/05 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت محطة “خبر ترك” التلفزيونية الخاصة أنه سيتم تحميل أول دفعة من منظومة الدفاع الروسية “إس-400” التي اشترتها أنقرة على طائرات شحن يوم الأحد، وستصل إلى تركيا في وقت ما الأسبوع المقبل.وقالت المحطة، دون أن تذكر المصدر، إن الدفعة الأولى من المنظومة سيتم إرسالها على طائرتي شحن من قاعدة جوية عسكرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلن بدء تحميل اول دفعة من صواريخ إس -400 الروسية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن بدء تحميل اول دفعة من صواريخ إس -400 الروسية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن بدء تحميل اول دفعة من صواريخ إس -400 الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).