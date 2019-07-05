2019/07/05 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس وصل نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، اليوم الجمعة، الى البصرة لعقد مؤتمر صحفي بشأن التهديدات والمضايقات التي طالت الصحفيين خلال الايام الماضية.وقال مصدر في النقابة لـ”خطوة برس” إن “نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، وصل على رأس وفد من مجلس النقابة صباح اليوم إلى محافظة البصرة”.واضاف “سيلتقي اللامي بالصحفيين والإعلاميين ويعقد مؤتمرا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللامي يصل البصرة بعد التهديدات والمضايقات للصحفيين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللامي يصل البصرة بعد التهديدات والمضايقات للصحفيين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللامي يصل البصرة بعد التهديدات والمضايقات للصحفيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).