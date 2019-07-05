الاقتصاد النيابية: شركة “دايكو” متلكئة في عملها

2019/07/05 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الجمعة، ان شركة دايكو الاماراتية متلكئة في عملها، وقيام هيئة الاستثمار بمنحها عقوداً في محيط مطار بغداد يعد هدراً للمال العام، مبينة ان الشركة خسرت اسهمها العالمية وتعاني الافلاس.وقال عضو اللجنة يحيى العيثاوي في تصريح صخفي ، إن “مساحة 106 الف دونم تم تحويلها الى هيئة الاستثمار الوطنية من …

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