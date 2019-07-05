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وزير الهجرة : مشروع المسح الألكتروني للنازحين سيكون الاول من نوعه في العراق


وزير الهجرة : مشروع المسح الألكتروني للنازحين سيكون الاول من نوعه في العراق
2019/07/05 | 12:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البرنامج الحكومي

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