إيران تطالب بريطانيا بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة

2019/07/05 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت إيران، اليوم الجمعة، بريطانيا بالإفراج الفوري عن ناقلة نفط احتجزتها في جبل طارق، متهمة إياها بالتصرف بناء على طلب الولايات المتحدة.وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مسؤولا كبيرا بوزارة الخارجية وصف الخطوة البريطانية بـ”غير المقبولة”، في اجتماع مع السفير البريطاني، الذي تم استدعاءه لإبلاغه بالاحتجاج الرسمي، وذلك بحسب وكالة “فرانس برس”.وأضاف […]

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